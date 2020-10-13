По отношению к зарплате: Сколько платят за коммуналку жители Бельгии и Канады

В Украине средняя заработная плата составляет 12 тыс. грн, а средние расходы на коммунальные услуги в отопительный сезон – 2-3 тыс. грн. (т.е. до 25% от дохода). Украинцы считают тарифы слишком высокими, а компании-поставщики услуг – слишком низкими. В Бельгии на коммуналку уходят те же 25% от зарплаты, а вот в Канаде – 10%.

Киевлянин Николай Тимощук последние 5 лет живет на две страны – Украину и Бельгию. Он отмечает, что в отличие от украинцев бельгийцы экономят тепло, ходят дома в свитерах и свят в теплых пижамах. Даже в парламенте часто ходят в шарфах. Еще в Бельгии не подают горячую воду, т.к. на это расходуется много электроэнергии.

«В Бельгии у меня есть два вида счетов на коммунальные услуги. Одни – фиксированные ежемесячные. Вторые – вычисляются в среднем за год и потом тебе донасчитывают или отнимают из ежемесячных платежей. В целом, я там плачу за все коммунальные услуги 4 – 4,5 тыс. евро в год, то есть в месяц это может быть 300-400 евро, иногда и 500 евро. Это с учетом всех коммунальных услуг – вода, электроэнергия, отопление, газ, придомовая территория и пр., а также налоги и страховка на имущество. Ну, самые большие расходы на коммуналку могут быть 600 евро, но это на квартиру где-то в 100 кв. метров, на целую семью, где используют много электроэнергии или газа», – рассказал Николай.

Средняя зарплата в Бельгии ежегодно изменяется, но примерно «чистыми на руки» она составляет 1800 – 2000 евро в месяц. «Люди здесь очень сильно экономят. Вот представьте, вы один человек, у вас зарплата 2000 евро. И вам минимум 700-800 евро (а иногда и 1000 евро) нужно отдавать за аренду жилья, или выплачивать кредит, если вы взяли это жилье в ипотеку. И еще 300-500 евро вы должны платить за коммунальные услуги. Поэтому вы видите, насколько в Бельгии важно экономить», – отметил Тимощук.

Сергей Мехед учился и работает в Канаде, на карантин приехал в Киев проведать своих родственников. Он отмечает, что в Канаде очень холодные зимы, с температурой в -20 градусов. Из-за наличия в стране богатых природных ресурсов канадцы за коммуналку платят относительно не много. Примечательно, что воду здесь совершенно не экономят.

А вот наивысшие расходы у местных жителей – за мобильную связь и интернет. В сравнении с Канадой, в Украине эти услуги практически бесплатны.

Сергей живет в городе Монреаль. «Минимальная зарплата в провинции составляет 13 долл. за час, это если не учитывать налоги. Это в среднем дает до 20 тыс. долл. в год (1 667 долл. в месяц)– это так сказать прожиточный минимум», – говорит он.

На коммунальные услуги у среднестатистической семьи уходит менее 10% от дохода. «Потому что есть возможности различной оптимизации. Например, компания-поставщик электроэнергии дает возможность платить среднегодовое потребление, которое пересчитывается раз в год. Если экономил, они пересчитают в меньшую сторону, и наоборот», – пояснил житель Канады.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах пенсионерам с небольшой пенсией государство оплачивает более 50% коммунальных услуг.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Перша Шпальта»