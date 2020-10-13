О Донбассе не спросят: Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября (Видео)

В день проведения местных выборов 25 октября в Украине проведут общенациональный опрос. Об этом сегодня, 13 октября, заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в Facebook.



Глава государства отметил, что сейчас парламент готовится закрепить важный механизм народовластия на законодательном уровне.



«Но согласитесь, право народа Украины на собственное мнение священно. Ему не нужно благословение от политиков. И ничто не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно. 25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали», – сказал Зеленский.

При этом президент не сказал, о чем будут спрашивать украинцев. «Кстати, какие будут вопросы? Об этом – позже», – заключил глава государства.

В Офисе президента подчеркивают, что опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума Конституцией, не будет иметь прямых юридических последствий.

Заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк заверил в комментарии для «hromadske», что ничего о Донбассе на опросе «протягивать» не намерены.

«Мы ожидали, что будут опасаться вопросов Донбасса. Мы не хотим вредить сами себе и ставить вопросы, которые несут опасность. Скоро будут опубликованы вопросы, и все увидят, что никакой "зрады" там нет», – сказал Костюк.