«Это факт»: В «ЛНР» подтвердили закрытие КПВВ «Станица Луганская» до ноября

Украинская сторона уведомила «ЛНР» о приостановке с 15 по 31 октября работы контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Об этом сегодня, 13 октября, сообщила представитель «ЛНР» в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева.

«О закрытии "Станицы Луганской" меня уведомил официальный представитель Украины в переговорном процессе в гуманитарной группе. Было заявлено о возможности предоставления официального документа [о приостановке работы КПВВ], мы его ожидаем, но то, что пункт пропуска "Станица Луганская" с 15 по 31 октября не будет работать – это факт», – цитируют Кобцеву местные интернет-ресурсы.

Напомним, что КПВВ «Станица Луганская» – единственный пункт пропуска в Луганской области. Сегодня, 13 октября, командующий Объединенных сил издал приказ о закрытии КПВВ с 15 по 31 октября. Причина – предотвращение распространения COVID-19 на территории Луганской области. Так, по словам главы Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая, 7 из 8-ми пересекающих КПВВ со стороны «ЛНР» заражены коронавирусом.

Таким образом на линии разграничения остается действующим по факту лишь один КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области, через который пропуск осуществляется по понедельникам и пятницам. КПВВ «Марьинка» работает в одностороннем порядке – лишь с украинской стороны.