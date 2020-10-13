До особого распоряжения: В «ДНР» запретили проводить ярмарки

В «ДНР» на неопределенный срок запретили проведение ярмарок. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба «администрации» Донецка.

«Согласно решению Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 nCoV, на территории городов и районов ДНР запрещено проведение ярмарочных мероприятий», – говорится в сообщении.

Как отмечается, запрет действует «до особого распоряжения».

Напомним, всего по состоянию на 10:00 13 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 4 666. Из них: на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 112 пациентов, выписан – 2 261 человек, летальных случаев – 293.