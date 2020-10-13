Ужесточают требования: В Украине сократилось число получателей субсидии

В Украине с каждым годом уменьшается число людей, которые имеют право на субсидию по жилищно-коммунальным услугам. Это происходит не из-за роста доходов граждан, а из-за ужесточения требований для получения такой помощи. Об этом рассказал эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

Он напомнил, что правительство внесло изменения, и теперь субсидии предоставляются в том случае, когда услуги ЖКХ превышают не 15% доходов семьи (как раньше), а при превышении 20%. «Понятно, что это уменьшит количество получающих субсидии», – сказал эксперт.

В стране с каждым годом уменьшается число граждан, которым предоставляется субсидия. Это происходит за счет ужесточения условий для ее получения. «Так, в декабре 2017 года у нас субсидии получали почти 7 миллионов домохозяйств. А на начало этого года таких осталось чуть более 3 миллионов. Это произошло не за счет увеличения доходов людей, а потому что правительство принимало постановления, которые усложняли процесс получения субсидий. Принимались более жесткие условия в порядке начисления, в выдаче субсидии. Вплоть до того, что появился пункт: если в семье есть хоть один трудоспособный человек, который не уплачивает ЕСВ (единый социальный взнос), то права на субсидию лишается вся семья. Понятно, что это в первую очередь направлено на семьи "заробитчан". Потому что если человек работает за рубежом, он не может оплатить ЕСВ», – рассказал Павловский.

По его мнению, с началом этого отопительного сезона, количество получателей субсидий вырастет. «Но этот рост будет незначительным», – считает эксперт.

Он также напомнил, что с сентября вырос уровень минимальной зарплаты (до 5000 грн), с января ожидается рост до 6000 грн. И с ростом «минималки» уже не все семьи попадут под критерии субсидиантов.

Как сообщалось ранее правительство с каждым годом выделяет все меньше денег на субсидии для населения. Так, в госбюджете 2019 года на эти цели закладывали более 55 млрд грн, в 2020-м – 48 млрд грн, а на 2021 год запланировано 36,6 млрд грн.

При этом соотношение средней зарплаты и средней платежки за услуги ЖКЗ в Украине – на уровне Бельгии, но в разы меньше в сравнении с Канадой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина 24»