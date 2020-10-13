В «ДНР» зараженных коронавирусом разрешили выписывать без тестов, – соцсети

В «ДНР» изменили порядок выписки из больниц пациентов с коронавирусом или с подозрением на COVID-19. Для этого разрешили не проводить контрольные ПЦР-тесты, сообщает один из местных Telegram-каналов со ссылкой на свои источники.

По имеющейся информации, «минздрав ДНР» распорядился «изменить тактику выписки лиц с коронавирусом (подозрением) СOVID-19 на стационарном лечении, а также выписки к труду (учебе) лиц с COVID-19 (или подозрением) на амбулаторном лечении (дома) и контактных лиц».

«С 29 сентября выписка может производиться "без учета результата ПЦР на наличие РНК коронавируса в случае отсутствия возможности проведения лабораторного исследования биоматериала" – то есть вообще без теста. При этом ранее было запрещено выписывать пациентов без результатов (отрицательных) двух-трех тестов. Теперь же решение принимается на основании клинических проявлений вируса», – пишет паблик и публикует соответствующие «документы».

Как сообщается, такие меры являются вынужденными из-за технической невозможности в «ДНР» проводить тесты каждому пациенту.

«Однако источник в минздраве рассказал, что в скором времени ситуация с тестированием может улучшиться», – уточняет Telegram-канал.