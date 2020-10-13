КИУ и «Опора» об идее Зеленского: Проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу

Общественные организации, которые наблюдают за выборами в Украине, дали свою оценку инициативе президента Владимира Зеленского провести в день голосования всеукраинский опрос.

Так, Комитет избирателей Украины обеспокоен такой инициативой. В пресс-службе организации акцентируют – процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В КИУ напомнили, что в начале сентября похожие инициативы уже рассматривались в Верховной Раде, однако не были приняты. В частности, законопроект №4043 предлагал предоставить ЦИК полномочия обеспечивать организацию подготовки и проведения опроса общественного мнения в случае принятия Кабмином решения о проведении такого опроса. Проведение таких опросов предлагалось разрешить в день голосования на общегосударственных или местных выборах. Этот законопроект не был принят парламентом и был широко раскритикован профильными экспертами.

«На сегодня непонятно, какие именно юридические механизмы могут быть использованы для проведения таких опросов: кто будет проводить опрос, как будут формулироваться вопросы, как будет происходить процедура голосования, опрос будет проводиться в помещениях избирательных участков или за их пределами, какие юридические последствия будут иметь результаты опроса», – отметили в КИУ.

«Кроме того, следует учесть, что в целом проведение подобных опросов требует серьезной подготовки, в том числе, по разъяснительной работе среди граждан. Избиратели должны иметь достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный выбор относительно того или иного вопроса, а сторонники и оппоненты различных вариантов ответов должны иметь возможности для проведения агитационной работы среди граждан. В нынешних условиях соблюдение этих базовых правил невозможно и может рассматриваться как манипулятивная технология и попытка влияния на результаты голосования», – считают в КИУ.

В гражданской сети «Опора» также раскритиковали предложение президента. Председатель правления сети Ольга Айвазовская акцентировала, что такие опросы нельзя проводить в помещении избирательных участков.

«Если же опрос проводится на улице, то его можно организовывать и по методологии экзит-полов, и в любых других формах... Результаты таких опросов не имеют ни признаков референдума, ни юридических последствий», – добавила она.

«Здесь наибольшего внимания заслуживает вопрос, кого именно опрашивать и как: тех, кто еще не проголосовал и направляется в помещение, или тех, кто вышел из помещения. Если первых, то очень важно само содержание вопросов. Они не могут содержать агитации или скрытого стимулирования голосовать за партию… лидером которой является президент. Если же опрос проводится на выходе из участков, то содержание вопросов не повлияет на голосование, а лишь будет использовано в политических целях», – прокомментировала Айвазовская.

Она акцентировала, что важна информация о финансировании такого опроса. И в зависимости от источников финансирования «можно давать более широкую оценку этой политической акции».

«Тезисы президента, скорее, наводят на мысль, что из местных выборов мы сразу перекинемся в активность с национальным референдумом, на который будет вынесен 1 вопрос, который получит наибольшую поддержку голосов 25 октября», – считает руководитель «Опоры».

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал проведение общенационального опроса в день голосования 25 октября. В анкете будет 5 вопросов, которые президент обещал озвучить позже.