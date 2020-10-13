Фонд Рината Ахметова передал два аппарата ИВЛ медикам Запорожья

Медики Запорожья получили два современных аппарата искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и завода «Запорожсталь» (группа Метинвест). В частности, по одному аппарату ИВЛ были переданы Областному медцентру сердечно-сосудистых заболеваний и Горбольнице экстренной и скорой помощи. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба Фонда.

Генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Александр Мироненко отметил, что аппараты ИВЛ от Фонда – в числе самых современных в мире. «Но самое главное – оборудование простое в использовании и в значительной мере исключает влияние человеческого фактора. Поэтому переданные аппараты могут быть задействованы сразу после инсталляции, что очень важно в условиях эпидемии, когда спасать жизни нужно здесь и сейчас. Пусть они помогут врачам еще эффективнее лечить больных коронавирусом», – сказал он.

«Сегодня весь мир борется с COVID-19. Я благодарю Фонд Рината Ахметова за столь необходимую помощь. Оснащение реанимации аппаратами ИВЛ – это реально сотни спасенных жизней жителей Запорожья и области», – отметил председатель Запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин.

К его словам присоединился заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров: «Значимость аппаратов ИВЛ была высокой и до эпидемии коронавируса, а сегодня они спасают жизни. Поэтому большое спасибо Фонду Рината Ахметова. Тем более что это уже не первая помощь городу. Уверен, врачам будет легче спасать жизни запорожцев».

Сами медики говорят, что ждали такую помощь. «Это аппараты высокого класса. Добрая половина установленных у нас аппаратов ИВЛ устаревших моделей. Они не способны спасать тяжелых больных с коронавирусом», – сообщил заместитель главврача больницы «скорой помощи» Олег Великий.

Аппараты, переданные медикам Фондом Рината Ахметова, имеют высокий уровень автоматизации. Освоить нюансы работы с оборудованием врачам помогло онлайн-обучение, организованное Фондом совместно с Минздравом. В первом вебинаре приняли участие более 800 врачей со всей страны, во втором – более 1100.

«От коллектива нашей больницы хочу искренне поблагодарить Фонд Рината Ахметова за предоставленную возможность изучить новые материалы по лечению COVID-19. А также за аппарат ИВЛ», – сказала Юлия Петренко, завотделением интенсивной терапии Больницы экстренной и скорой медицинской помощи.

«Когда Украина оказалась перед угрозой пандемии, государственная система здравоохранения была совершенно не готова к новому вызову. Не хватало оборудования для оказания помощи больным с осложнениями от коронавируса – современных аппаратов ИВЛ, анализаторов проб, а также средств защиты для медиков и экспресс-тестов. Первым на помощь стране пришел Ринат Ахметов. Для эффективной работы Фондом был создан проект "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Проект не имеет аналогов в стране. Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом. Ключевым элементом помощи стала закупка для государственных больниц свыше 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ. Ведь именно в аппаратах ИВЛ украинская медицина нуждалась больше всего. Свыше 140 высококлассных аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова уже поступили в опорные государственные больницы в 12 регионах страны», – заключила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.