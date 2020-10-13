Заложник «русского мира»: В Донецке умер бывший глава областной организации писателей

В неподконтрольном украинской власти Донецке ушел из жизни бывший председатель Донецкой областной организации Национального союза писателей Украины Анатолий Кравченко. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба НСПУ.

«В до сих пор оккупированном пророссийскими незаконными вооруженными формированиями Донецке на 84-м году жизни скончался наш коллега Анатолий Кравченко. Поэт. Публицист. Бывший руководитель, который долгое время был главным редактором журнала "Донбасс" и возглавлял Донецкую областную организацию Национального союза писателей Украины», – говорится в сообщении.

Анатолий Кравченко

Анатолий Кравченко родился в городе металлургов и горняков Енакиево, а рос и воспитывался в детском доме. Затем работал на шахте и в заводской газете «За металл». А дальше уже находился на творческой работе: в издательстве «Донбасс» и одноименном литературном журнале, в областной организации НСПУ. А еще успел закончить Литературный институт им. М. Горького.

Все это время он писал: в свет вышли около 30 поэтических сборников и ряд книг прозы и публицистики. Стихи Анатолия Кравченко переведены на несколько языков мира, а на его поэтические строки известные композиторы написали песни.

«Орденоносец. Лауреат многих литературных премий, среди которых им. Николая Ушакова и им. Владимира Винниченко. Однако так случилось, что в последние 6 лет он, как и тысячи людей пожилого и младшего возраста, стал заложником и жертвой оккупационного "русского мира", который ворвался на украинский Донбасс... Чего только стоят те сегодняшние циничные реалии, когда оккупационный режим Донецка даже лишил возможности по-человечески попрощаться со своим коллегой и бывшим руководителем. И тем не менее мы навсегда сохраним светлую память об Анатолии Кравченко», – написали коллеги литератора.