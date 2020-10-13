«Ну-ка встань! Поднялась, говорю!»: В Одессе учительница орала на 5-классницу за украинский язык (Видео)

В Одессе в гимназии №4 разгорелся языковой скандал. Учительница кричала на школьницу и оскорбляла ее, потому что девочка отвечала на вопросы на украинском языке.

Это произошло на последнем уроке – рисовании. 5-классница Олеся Мостовчук забыла дома альбом и предупредила об этом учительницу – на украинском языке. Но преподаватель отреагировала неожиданно: она спросила, разговаривает ли Олеся на украинском языке и на переменах. Девочка сказала «да».

То, что произошло дальше, довело девочку до слез.

Происходящее Олеся записала на диктофон. Как пояснила ее мама Мария, девочка всегда включает его на уроках, чтобы прослушивать дома при выполнении заданий. На диктофоне оказался следующий диалог:

Учительница (вперемешку на русском и украинском): Девочка вот эта, которая на украинском говорила, на якій мові я сейчас общаюсь?

Олеся: Я – українською.

Учительница: Везде только на украинском?

Олеся: Так.

Учительница: Ну-ка встань! Поднялась! Поднялась, говорю! «Да!» – как ты отвечаешь мне? Ты посмотри на нее!

Олеся: Ну…

Учительница: Что «ну»? Постой и успокойся. Бачите, що робиться? Вона – на українській мові, так вона получается зверху, а ми – знизу. Она выше нас, понимаете! Пришла без ничего, альбом не принесла, а права качает она!

Потом учительница потребовала показать выполненное домашнее задание. Школьница показала. Но педагог не останавливалась:

Учительница: Где твои работы?

Олеся (плача): Вот вони.

Учительница: А, ну, ничего – хорошо. Ладно, не реви, всё. Отвечай в следующий раз лучше. Ты хочешь, чтобы мы на українській розмовляли?

Олеся (плача): Я нічого не сказала, я просто «Так» сказала.

Учительница: Ну, ты это таким тоном, что все аж повернулись. Ну, хорошо. На первый раз прощается.

Мама Олеси рассказывает, что из гимназии дочка выбежала вся в слезах. «Это шовинизм, это буллинг. Я не знаю, как это еще назвать. Это грубость. И такое происходит в школе, и такое идет от учителя. От кого угодно, но чтобы от такого человека…», – говорит Мария Мостовчук

На следующий день после инцидента Мария пошла в школу. Но несмотря на требование директора, учитель Раиса Николаевна на встречу не пришла. Сама директор шокирована ее поведением. Утверждает, что Раиса Николаевна – педагог с опытом, с детьми работает 30 лет, из которых последние два – в этой гимназии. И до этого момента на нее жалобы не поступали.

«Мы шокированы произошедшим. Мы и представить не могли, что такое может произойти. Вероятно, не будет продолжения нашей работы с ней. Скорее всего, не будет. Приказ [об увольнении] мы подготовили, но она его еще не подписала», – говорит директор одесской гимназии № 4 Инна Соломащенко.

На скандал отреагировали и чиновники. В горотделе образования заверили, что уволят учительницу не раздумывая. «Решение директора уволить педагога по ст. 41 [КЗоТ], за аморальный поступок, который несовместим с функцией воспитания. Я поддерживаю это решение», – прокомментировала директор Департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

Пропустив несколько дней, сегодня, 13 октября, Олеся вернулась в гимназию. В школе пообещали для нее провести индивидуальные занятия с психологом. А вот уроков рисования у девочки пока не будет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»