ЦИК не будет организовывать опрос Зеленского

Центральная избирательная комиссия не вовлечена в проведение опроса, который в день выборов инициировал президент Владимир Зеленский. Об этом сегодня, 13 октября, сообщил глава ЦИК Олег Диденко.

«ЦИК делает все возможное и невозможное для того, чтобы выборы 25 октября были организованы на должном уровне даже в таких непростых условиях, сложившихся в связи с пандемией. Выборы пройдут в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, никаких действий по организации опроса общественного мнения ЦИК не осуществляет», – сказал он.

«Представляется, что инициатива президента будет организовываться не в соответствии с избирательным законодательством, а детали относительно этой инициативы, в частности формата реализации, думаю, все мы узнаем в ближайшее время», – добавил Диденко.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал проведение общенационального опроса в день голосования 25 октября. В анкете будет 5 вопросов, которые президент обещал озвучить позже. Данную инициативу раскритиковали общественные организации, которые осуществляют мониторинг избирательного процесса.