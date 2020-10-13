Хотят запугать: В Лисичанске напали на автомобиль правозащитницы Ястребовой (Фото)

Сегодня, 13 октября, в городе Лисичанске (Луганская обл.) неизвестные разбили автомобиль директора Восточной правозащитной группы Веры Ястребовой. Об этом сообщается на Facebook-странице организации.

Сама Ястребова сейчас находится на лечении в другом регионе. На этот период она оставила свой рабочий автомобиль в Лисичанске.

«Сегодня ей сообщили, что ее автомобиль умышленно испорчен, разбито лобовое стекло, порезана резина всех четырех колес, перерезаны провода внутри автомобильного салона», – описывают ситуацию правозащитники.

На место случившегося были вызваны сотрудники полиции.

«Мы считаем, что данный факт агрессии против Веры Ястребовой направлен на ее запугивание. Те, кто совершил данные действия, хотят, чтобы наш руководитель прекратил вести правозащитную деятельность. Напомним, Вера Ястребова открыто выступает против угольной мафии в Луганской и Донецкой областях. Вера Ястребова ведет независимую правозащитную деятельность, открыто заявляет о фактах коррупции и нарушении прав человека на Донбассе, выявляет факты нарушений прав человека в ОРДЛО, она адвокат и правозащитник», – заявляют в организации.