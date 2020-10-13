В туфлях: Три силача Украины проверили на прочность лед в Мариуполе (Фото)

В Мариуполе на новой Ледовой арене проверили лед «на прочность» три сильнейших мужчины Украины – Василий Вирастюк, Сергей Конюшок и Александр Лашин.

Примечательно, что на лед они вышли не на коньках, а в обычных туфлях.

Спортсмены потренировались забивать шайбу в ворота. Для этого мастер-класс силачам провел один из игроков ХК «Мариуполь» – Алексей Мельник.

Богатырям удалось не только сделать успешные пасы, но и несколько раз забить гол.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе построили Ледовую арену, открытие которой состоится 17 октября.