«Наобнимаетесь еще и нацелуетесь»: Порошенко вылечился от коронавируса

Пятый президент Украины Петр Порошенко выздоровел от коронавируса. Об этом он сообщал сегодня, 13 октября, на своей Facebook-странице.

«Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе», – написал он.

Он поблагодарил медиков и пожелал всем украинцам здоровья.

«Многое зависит от нас самих. Никому не желаю того, что сам в эти дни переживаю. Надевайте маски, и не на кадык, а на лицо. Мойте руки. С мылом и тщательно. Соблюдайте дистанцию. Наобнимаетесь еще и нацелуетесь, были бы живы и здоровы. Подумайте о безопасности родных и ближних. И тогда все будет хорошо», – призвал Порошенко.