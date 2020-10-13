В Славянске показали, как ловили «диверсантов» в больнице (Фото)

На Донетчине прошли двухдневные антитеррористические учения, которые проводил Антитеррористический центр при региональном управлении Службы безопасности Украины. Заключительная фаза тренировок прошла на объектах критической инфраструктуры Славянска. Об этом сегодня, 13 октября, рассказали в Донецкой облгосадминистрации.

Тренировка проходили на нескольких стратегических объектах города в условиях, максимально приближенных к реальным.

Военнослужащие разных силовых ведомств отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации «диверсантов», которые по легенде учений планировали диверсию в одной из больниц Славянска.