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В Славянске показали, как ловили «диверсантов» в больнице (Фото)

13.10.20 23:09

На Донетчине прошли двухдневные антитеррористические учения, которые проводил Антитеррористический центр при региональном управлении Службы безопасности Украины. Заключительная фаза тренировок прошла на объектах критической инфраструктуры Славянска. Об этом сегодня, 13 октября, рассказали в Донецкой облгосадминистрации.

Тренировка проходили на нескольких стратегических объектах города в условиях, максимально приближенных к реальным.

Военнослужащие разных силовых ведомств отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации «диверсантов», которые по легенде учений планировали диверсию в одной из больниц Славянска.

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