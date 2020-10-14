14 октября – это не день, когда девочки что-нибудь дарят мальчикам, – Украинский институт нацпамяти

Сегодня, 14 октября, шестой раз отмечается День защитника Украины. Однако процесс замещения Дня защитника отечества (отмечался 23 февраля) длился несколько лет. Об этом рассказал высказал ветеран АТО / ООС, офицер ВСУ, сотрудник Украинского института национальной памяти Роман Кулик, передает «Громадське радіо».

«Эти два понятия "День защитника Украины" и "День защитника отечества" до сих пор путаются и смешиваются в одно. Как по мне, есть большой прогресс. Праздник [День защитника Украины] ввели в 2014 году, выходным этот день стал в 2015 году, что прибавило ему популярности. Сразу, одномоментно не произошло замещение Дня защитника отечества на День защитника Украины, процесс длился несколько лет. Сейчас 23 февраля выветрилось почти окончательно, его редко вспоминают», – сказал Кулик.

Такие государственные праздники сопровождаются различными официальными мероприятиями, в том числе и в школах. По мнению эксперта, переход учебных заведений с 23 февраля на 14 октября прошел легко, однако даже некоторые учителя не понимают различий между праздниками. «Произошло полноценная замена, вычеркивания одной оккупантской даты и внедрение украинского, своей даты. Когда я смотрю по своим друзьям, имеющим детей, то видно, что из года в год есть определенный достаточно высокий процент школ, учителей и родителей, которые просто перенесли 23 февраля на 14 октября и комфортно себя чувствуют. Потому что так привыкли, так учителям проще, оно как бы имеет под собой хорошую цель, но просто потому, что некоторые учителя ленятся разбираться в смысле праздника», – отметил Кулик.

Он подчеркнул, что когда мы говорим «День защитника», то имеем в виду не исключительно мужчин, а всех, кто брал в руки оружие.

И речь идет не только о защитниках Украины в нынешней российско-украинской войне. «Здесь можно углубиться. Речь идет о поколении борцов, украинцев и не украинцев, которые боролись за это государство, его независимость или сохранение его независимости в течение прошлых поколений. Эта праздник значительно глубже, чем воспринимается многими в обществе», – пояснил Кулик.

«Если вы хотите найти день, когда девочки будут дарить что-то мальчикам, то найдите что-то другое, потому что День защитника Украины – не день маленьких детей в школе. Если кто-то из этих детей пойдет в военный лицей, военный вуз, пойдет в армию, то действительно станет защитником, тогда это будет его праздник. Все эти дети в школах не имеют никакого отношения по сей день. Этот день имеет очень четкую социальную группу людей, которым он посвящен. Собственно, ради них он и был введен», – заключил он.