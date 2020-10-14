Сводка из зоны ООС за 13 октября: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки, 13 октября, в зоне проведения Операции Объединенных сил украинские военнослужащие зафиксировали 6 нарушений перемирия со стороны противника, в «ДНР» заявляют об одном нарушении.

Как сообщает штаб ООС, противник на Донетчине применял ручной противотанковый гранатомет вблизи поселка Зайцево, а автоматический станковый гранатомет – около сел Пески и Орехово.

На Луганщине огневая активность «ЛНР» зафиксирована в районе села Хутор Вольный. «На этом участке противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия», – уточнили в штабе ООС.

Еще два нарушения зафиксированы на Приазовье. Так, в районе населенных пунктов Пищевик и Водяное обнаружен пролет двух БПЛА противника с пересечением линии разграничения. «Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации вражеских беспилотников, что сделало невозможным дальнейшее их использование», – рассказали в штабе.

«На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было», – заключили в штабе.

В «ДНР» также говорят о трех обстрелах своих позиций. «Донецкое направление: АГС – 15 гранат; крупнокалиберные пулеметы – 1 раз. Мариупольское направление: АГС – 2 гранаты; стрелковое оружие – 1 раз. В зоне обстрела оказались населенные пункты: Жабуньки, Минеральное, Дзержинское… Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано», – говорится в сообщении представительства «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

В «ЛНР» свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.