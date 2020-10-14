Вещание на «Л-ДНР»: Сигнал с подконтрольного Донбасса отправляют через телевышки, передатчики и спутники

Сегодня на Донбассе действуют 11 телевышек, 1 мачта и 30 передатчиков аналогового телевизионного вещания. Они позволяют вещать и на неподконтрольную Украине территорию. Также в «Л-ДНР» украинский продукт доступен через спутники.

«Мы надеемся, что законопроект о медиа, который сейчас находится в парламенте и будет рассматриваться после проведения местных выборов, даст новые инструменты противодействия российской агрессии и новые инструменты для украинских медиа, чтобы быть более эффективными», – сказал заместитель министра культуры Тарас Шевченко в ходе визита в Донецкую область.

Отметим, что Шевченко был назначен заместителем министра 12 августа. Тарас Шевченко – юрист, эксперт по вопросам конституционного и медийного права, автор и соавтор законопроектов в сфере телерадиовещания, рекламы, свободы слова. Он является соучредителем движения «Честно», журналистского движения «Стоп Цензуре».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донеччина TV»