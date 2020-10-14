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COVID-19 на Донетчине: Три города перешли отметку в 1000 заболевших

14.10.20 10:04
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Донецкой области от коронавируса скончались двое пациентов – 60-летний житель Краматорска и 75-летний житель Великоновоселковского района. Об этом сегодня, 14 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Кроме того, COVID-19 диагностировали еще у 286 жителей, в том числе у 12 детей:

  • 86 – в Мариуполе;
  • 42 – в Краматорске;
  • 30 – в Славянске;
  • 26 – в Покровске;
  • 14 – в Николаевке;
  • 12 – в Бахмуте;
  • 10 – в Константиновке;
  • 8 – в Бахмутском районе;
  • 7 – в Мирнограде;
  • 6 – в Дружковке;
  • 6 – в Доброполье;
  • 6 – в Мангушском районе;
  • 6 – в Славянском районе;
  • 5 – в Никольском районе;
  • 4 – в Черкасской ОТГ;
  • 4 – в Соледарской ОТГ;
  • 2 – в Волновахском районе;
  • 2 – в Великоновоселковском районе;
  • 2 – в Добропольском районе;
  • 1 – в Белозерском;
  • 1 – в Святогорске;
  • 1 – в Селидово;
  • 1 – в Новогродовке;
  • 1 – в Авдеевке;
  • 1 – в Лиманской ОТГ;
  • 1 – в Алексадровской ОТГ;
  • 1 – в Константиновском районе.

«Уже в трех городах области количество выявленных больных превысило 1000 человек: в Мариуполе, Краматорске и Славянске», – отметил Кириленко.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 6 247 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 2 111 человек (34% их всех заболевших);
  • на лечении – 4 066 пациентов (65%);
  • летальных случаев – 70 (1%).

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

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