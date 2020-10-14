COVID-19 на Донетчине: Три города перешли отметку в 1000 заболевших

За прошедшие сутки в Донецкой области от коронавируса скончались двое пациентов – 60-летний житель Краматорска и 75-летний житель Великоновоселковского района. Об этом сегодня, 14 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Кроме того, COVID-19 диагностировали еще у 286 жителей, в том числе у 12 детей:

86 – в Мариуполе;

42 – в Краматорске;

30 – в Славянске;

26 – в Покровске;

14 – в Николаевке;

12 – в Бахмуте;

10 – в Константиновке;

8 – в Бахмутском районе;

7 – в Мирнограде;

6 – в Дружковке;

6 – в Доброполье;

6 – в Мангушском районе;

6 – в Славянском районе;

5 – в Никольском районе;

4 – в Черкасской ОТГ;

4 – в Соледарской ОТГ;

2 – в Волновахском районе;

2 – в Великоновоселковском районе;

2 – в Добропольском районе;

1 – в Белозерском;

1 – в Святогорске;

1 – в Селидово;

1 – в Новогродовке;

1 – в Авдеевке;

1 – в Лиманской ОТГ;

1 – в Алексадровской ОТГ;

1 – в Константиновском районе.

«Уже в трех городах области количество выявленных больных превысило 1000 человек: в Мариуполе, Краматорске и Славянске», – отметил Кириленко.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 6 247 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 2 111 человек (34% их всех заболевших);

на лечении – 4 066 пациентов (65%);

летальных случаев – 70 (1%).

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.