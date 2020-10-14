COVID-19 на Донетчине: Три города перешли отметку в 1000 заболевших

За прошедшие сутки в Донецкой области от коронавируса скончались двое пациентов – 60-летний житель Краматорска и 75-летний житель Великоновоселковского района. Об этом сегодня, 14 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
Кроме того, COVID-19 диагностировали еще у 286 жителей, в том числе у 12 детей:
- 86 – в Мариуполе;
- 42 – в Краматорске;
- 30 – в Славянске;
- 26 – в Покровске;
- 14 – в Николаевке;
- 12 – в Бахмуте;
- 10 – в Константиновке;
- 8 – в Бахмутском районе;
- 7 – в Мирнограде;
- 6 – в Дружковке;
- 6 – в Доброполье;
- 6 – в Мангушском районе;
- 6 – в Славянском районе;
- 5 – в Никольском районе;
- 4 – в Черкасской ОТГ;
- 4 – в Соледарской ОТГ;
- 2 – в Волновахском районе;
- 2 – в Великоновоселковском районе;
- 2 – в Добропольском районе;
- 1 – в Белозерском;
- 1 – в Святогорске;
- 1 – в Селидово;
- 1 – в Новогродовке;
- 1 – в Авдеевке;
- 1 – в Лиманской ОТГ;
- 1 – в Алексадровской ОТГ;
- 1 – в Константиновском районе.
«Уже в трех городах области количество выявленных больных превысило 1000 человек: в Мариуполе, Краматорске и Славянске», – отметил Кириленко.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 6 247 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 2 111 человек (34% их всех заболевших);
- на лечении – 4 066 пациентов (65%);
- летальных случаев – 70 (1%).
На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.