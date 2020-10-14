В «ДНР» от коронавируса умерли 14 жителей

В «ДНР» за прошедшие сутки от коронавируса скончались 14 человек – мужчины в возрасте от 56 до 79 лет и женщины в возрасте от 56 до 76 лет. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает «минздрав ДНР».

Также выявлено 86 новых случаев COVID-19, выписаны 15 пациентов.

С начала пандемии по состоянию на 10:00 14 октября в «ДНР» зарегистрировано 4752 случая COVID-19, из них:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2169 пациентов,

выписаны – 2276 человек,

летальных случаев – 307.

Как сообщалось ранее, на подконтрольной Украине части Донетчины на 14 октября 6 247 случаев COVID-19, из них выздоровели – 2 111 пациентов, летальных случаев – 70.