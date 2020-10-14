RU
Все новости

В «ДНР» от коронавируса умерли 14 жителей

14.10.20 10:14
Больница в Донецке / Фото из открытых источников
Больница в Донецке / Фото из открытых источников

В «ДНР» за прошедшие сутки от коронавируса скончались 14 человек – мужчины в возрасте от 56 до 79 лет и женщины в возрасте от 56 до 76 лет. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает «минздрав ДНР».

Также выявлено 86 новых случаев COVID-19, выписаны 15 пациентов.

С начала пандемии по состоянию на 10:00 14 октября в «ДНР» зарегистрировано 4752 случая COVID-19, из них:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2169 пациентов,
  • выписаны – 2276 человек,
  • летальных случаев – 307.

Как сообщалось ранее, на подконтрольной Украине части Донетчины на 14 октября 6 247 случаев COVID-19, из них выздоровели – 2 111 пациентов, летальных случаев – 70.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк