В Украине – 5 590 новых случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 5 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 282 ребенка и 252 медработника. Выздоровели 2 137 пациентов, но скончались 107 человек. Об этом сегодня, 14 октября, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передают «Донецкие новости».

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 14 октября (на 9:00) в Украине 276 177 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

118 699 – пациентов выздоровели;

5 229 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов:

Винницкая область – 7845 случаев;

Волынская область – 10 140 случаев;

Днепропетровская область – 9614 случаев;

Донецкая область – 6247 случаев;

Житомирская область – 8861 случай;

Закарпатская область – 11 169 случаев;

Запорожская область – 5900 случаев;

Ивано-Франковская область – 15 765 случаев;

Кировоградская область – 1396 случаев;

г. Киев – 28512 случаев;

Киевская область – 11 751 случай;

Львовская область – 23 474 случая;

Луганская область – 2015 случаев;

Николаевская область – 5052 случая;

Одесская область – 17 349 случаев;

Полтавская область – 5093 случая;

Ровенская область – 15 026 случаев;

Сумская область – 7712 случаев;

Тернопольская область – 16 478 случаев;

Харьковская область – 26 262 случая;

Херсонская область – 2112 случаев;

Хмельницкая область – 9491 случай;

Черновицкая область – 16 828 случаев;

Черкасская область – 6047 случаев;

Черниговская область – 6038 случаев.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 14 октября на подконтрольной Украине части Донетчины – 6 247 случаев COVID-19, из них выздоровели – 2 111 пациентов, летальных случаев – 70. В «ДНР» – 4752 случая, из них выписаны 2276 человек, летальных случаев – 307.