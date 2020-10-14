В Украине – 5 590 новых случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 5 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 282 ребенка и 252 медработника. Выздоровели 2 137 пациентов, но скончались 107 человек. Об этом сегодня, 14 октября, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передают «Донецкие новости».
Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 14 октября (на 9:00) в Украине 276 177 подтвержденных случаев COVID-19, из них:
- 118 699 – пациентов выздоровели;
- 5 229 – скончались.
COVID-19 в разрезе регионов:
- Винницкая область – 7845 случаев;
- Волынская область – 10 140 случаев;
- Днепропетровская область – 9614 случаев;
- Донецкая область – 6247 случаев;
- Житомирская область – 8861 случай;
- Закарпатская область – 11 169 случаев;
- Запорожская область – 5900 случаев;
- Ивано-Франковская область – 15 765 случаев;
- Кировоградская область – 1396 случаев;
- г. Киев – 28512 случаев;
- Киевская область – 11 751 случай;
- Львовская область – 23 474 случая;
- Луганская область – 2015 случаев;
- Николаевская область – 5052 случая;
- Одесская область – 17 349 случаев;
- Полтавская область – 5093 случая;
- Ровенская область – 15 026 случаев;
- Сумская область – 7712 случаев;
- Тернопольская область – 16 478 случаев;
- Харьковская область – 26 262 случая;
- Херсонская область – 2112 случаев;
- Хмельницкая область – 9491 случай;
- Черновицкая область – 16 828 случаев;
- Черкасская область – 6047 случаев;
- Черниговская область – 6038 случаев.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 14 октября на подконтрольной Украине части Донетчины – 6 247 случаев COVID-19, из них выздоровели – 2 111 пациентов, летальных случаев – 70. В «ДНР» – 4752 случая, из них выписаны 2276 человек, летальных случаев – 307.