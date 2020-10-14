RU
Все новости

В Украине – 5 590 новых случаев COVID-19

14.10.20 10:30
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 5 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 282 ребенка и 252 медработника. Выздоровели 2 137 пациентов, но скончались 107 человек. Об этом сегодня, 14 октября, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передают «Донецкие новости».

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 14 октября (на 9:00) в Украине 276 177 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

  • 118 699 – пациентов выздоровели;
  • 5 229 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 7845 случаев;
  • Волынская область – 10 140 случаев;
  • Днепропетровская область – 9614 случаев;
  • Донецкая область – 6247 случаев;
  • Житомирская область – 8861 случай;
  • Закарпатская область – 11 169 случаев;
  • Запорожская область – 5900 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 15 765 случаев;
  • Кировоградская область – 1396 случаев;
  • г. Киев – 28512 случаев;
  • Киевская область – 11 751 случай;
  • Львовская область – 23 474 случая;
  • Луганская область – 2015 случаев;
  • Николаевская область – 5052 случая;
  • Одесская область – 17 349 случаев;
  • Полтавская область – 5093 случая;
  • Ровенская область – 15 026 случаев;
  • Сумская область – 7712 случаев;
  • Тернопольская область – 16 478 случаев;
  • Харьковская область – 26 262 случая;
  • Херсонская область – 2112 случаев;
  • Хмельницкая область – 9491 случай;
  • Черновицкая область – 16 828 случаев;
  • Черкасская область – 6047 случаев;
  • Черниговская область – 6038 случаев.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 14 октября на подконтрольной Украине части Донетчины – 6 247 случаев COVID-19, из них выздоровели – 2 111 пациентов, летальных случаев – 70. В «ДНР» – 4752 случая, из них выписаны 2276 человек, летальных случаев – 307.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк