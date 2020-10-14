За время карантина в Украине количество безработных выросло на 53%

В Украине по состоянию на 12 октября официально зарегистрировано 427 тыс. безработных. Это на 159 тысяч или 59% больше, чем года назад. Об этом сообщил Государственный центр занятости на запрос «Радио Свобода».

С начала карантина, то есть с 12 марта, статус безработного получили 525 тыс. человек – в ГЦЗ этот показатель оценивают, как на 53% выше, чем за такой же период прошлого года.

«Наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и Киеве (в 1,8 – 2,8 раза). При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32-38%», – отмечают в центре.

Однако за период карантина (с 12 марта по 9 октября) 342 тыс. граждан нашли работу при содействии Центра занятости.

В базе государственной службы занятости по состоянию на 12 октября зарегистрированы 67 тыс. вакансий – это на 34% меньше, чем на эту же дату в прошлом году.

«По состоянию на 12 октября на одну вакансию претендовало 6 безработных (на соответствующую дату прошлого года – 3 человека)», – заключает отдел коммуникаций Государственного центра занятости.

Работодатели больше подавали вакансии по следующим специальностям:

квалифицированные рабочие с инструментом (швея, электромонтер, электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, слесарь аварийных работ, рабочий комплексного обслуживания и ремонта, монтер пути, пекарь, художник)

рабочие обслуживания, эксплуатации оборудования и машин (водитель, оператор, машинист котельной, водитель троллейбуса, водитель трамвая, токарь, тракторист, оператор заправочных станций, дорожный рабочий, машинист экскаватора, водитель погрузчика)

работники сферы торговли и услуг (продавец, повар, охранник, помощник воспитателя, официант, бармен, полицейский, парикмахер)

профессионалы (учитель, воспитатель, преподаватель учреждения высшего образования, педагог-организатор, инспектор, инженер, провизор, врач, психолог, экономист, руководитель музыкальный)

неквалифицированные работники (подсобный рабочий, уборщик служебных помещений, дворник, грузчик, рабочий по комплексной уборке домов, укладчик-упаковщик, кладовщик, сторож, кухонный рабочий)

специалисты (медицинская сестра, бухгалтер, фармацевт, мастер производственного обучения, электрик, механик, электромеханик, фельдшер, инструктор по физкультуре, техник)

руководители и менеджеры (менеджер по сбыту, главный бухгалтер, руководитель кружка, мастер, начальник отдела почтовой связи, заведующий хозяйством).

При этом центр имеет данные только об официально зарегистрированных безработных и о вакансиях, которые подают ему сами работодатели.

По состоянию на 21 мая, через 2 месяца после начала карантина, в Украине официально было 502 тыс. безработных. Это на 65% больше, чем показатель на тот день прошлого года.