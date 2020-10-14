Сегодня – день гордости и благодарности: В Украине поздравляют защитников и защитниц

Живя обычной жизнью в мирных городах и селах Украины, мы не должны забывать тех, кто с оружием в руках защищает нашу Родину, ее независимость и независимость. Об этом сегодня, 14 октября, в День защитника Украины заявил президент Владимир Зеленский.

«Сегодня мы все поклоняемся нашим воинам за мирное небо и спокойный сон в украинских городах и селах. Согласитесь, мы очень быстро привыкаем к хорошему, воспринимаем это как привычное состояние вещей. Но не должны забывать: когда мы ужинаем в ресторане, едем с друзьями на пикник, играем со своими детьми, развлекаемся, путешествуем, одним словом – живем, есть те, кто с оружием в руках и днем, и ночью, и в жару, и в мороз защищает нашу Родину. Чтобы все мы могли жить обычной жизнью, а Украина имела самостоятельность и независимость», – сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодняшний праздник касается не только мужчин, ведь среди украинских воинов – много отважных и сильных женщин и девушек.

Украина стремится к установлению мира на Донбассе. «Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну и не терять своих героев. Делаем все возможное, чтобы в Украине наступил желанный мир. Сегодня 80-й день, как объявлено прекращение огня. И, несмотря на попытки его сорвать, мы надеемся, что "тишина" на востоке Украины будет стабильной и постоянной», – сказал президент.

В то же время, наступление в Украине мира не означает, что государство перестанет заботиться об обороноспособности своего войска. «Сегодня мы сосредоточены на максимальном развития украинской армии. Мы увеличиваем расходы на сектор безопасности и обороны Украины. Активно работаем для усиления обороноспособности с нашими международными партнерами», – добавил Зеленский.

Веру в победу на Донбассе высказал и глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай. «Вы, украинские защитники, – непреодолимые, непобедимы и отчаянные. Именно так, как вы, надо любить свою Родину, свой народ и свою семью! А там, на небе, уже есть большое воинство, которое оберегает Украину, не позволяет нам изменить высоким идеям борьбы на независимость… Убежден, что не так долго осталось ждать, когда луганчане навсегда забудут о жизни в оккупации под гнетом бандитов, сомнительных главарей, беззакония, а еще тотального страха попасть на подвал. Наконец в стране воцарится мир, а на некогда утраченных территориях установятся порядок и Украинская законность. Мы вернемся ... Все будет Украина!», – отметил он в своем поздравлении.

Руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко тоже отметил, что День защитника Украины – это не «мужской день». «Защитником человека делает не пол, а сознательный выбор погрузится в ад войны, когда миллионы других остались в стороне. Среди тех, кто сделал этот выбор, есть и мужчины, и женщины, – и это их праздник в равной степени», – отметил глава Донетчины.

«Я искренне благодарю всех, кто рискует своей жизнью, чтобы самая большая страна Европы могла жить в покое. Благодаря вам мы в тылу почти не ощущаем на себе влияния войны. Вы сотворили чудо 6 лет назад, остановив российскую агрессию, и я верю, что вы способны сотворить еще одно, изгнав оккупантов с нашей земли», – резюмировал Кириленко.

Защитников и защитниц отечества поздравил и премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк. «Сегодня – день гордости. Гордости мужчин и женщин, которые защищают свободу и независимость Украины. День благодарности – военным и гражданским, тем, кто на передовой и в тылу, медикам и волонтерам, а также их родным, которые ждут и поддерживают», – отметил он в своем Facebook.