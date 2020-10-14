Не из-за человека: Почему обмелели соленые озера Славянска и иные водоемы Донетчины (Видео)

В Славянске существенно обмелели лечебные соленые озера. Например, озеро Вейсовое теперь можно перейти вброд.

Татьяна каждый год оздоравливается на местных озерах. Отмечает, что глубина Вейсового озера – максимум по шею. «Думаю, что оно из-за жары высохло. Ведь 42 градуса тепла было. Конечно, жалко. Мы не хотим, чтобы оно высохло – оно же лечебное, соль суставы лечит», – говорит женщина.

На несколько метров от берега отошла вода и на озере Рапное (Репное). «Я впервые вижу такое обмеление. Хотя и в прошлом году Рапное существенно обмелело – это было осенью, но меньше. В этом году – больше. И процесс продолжается. Еще на Рапном очень мало новых водорослей. В прошлом году озеро было "заросшее", сейчас – уже нет», – говорит местный житель Артур.

А вот в единственном в Славянске пресном озере Шелковичное синие водоросли наоборот активно разрослись – из-за низкого уровня воды и высокой температуры. В итоге, вода помутнела и имеет неприятный запах.

Специалисты отмечают, что чистка озер мало повлияет на их наполнение водой. Объясняют, что сейчас в регионе отмечаются климатические изменения из-за того, что весной практически не было осадков.

«Такие периоды маловодья могут повторяться. И время от времени могут еще больше ухудшаться. Это вопрос именно природного характера, а не влияния человека на происходящие процессы», – комментирует Степан Трофанчук, начальник Северско-донецкого бассейнового управления водных ресурсов.

Из-за снижения уровня поверхностных и грунтовых вод некоторые водоемы в области уже высохли полностью. «В сентябре осадков выпало от 0 до 8 миллиметров. Это, по оценкам гидрологов, лишь 20% нормы. Это, конечно, привело к аномальным явлениям и на водных объектах. Больше всего пострадали наши балки, небольшие речки, ставки и озера. Например, в центре Лимана высохло озеро совсем. 28% прудов в Мангушском районе на юге Донетчины тоже остались без воды», – отмечает Виктор Баюш, начальник отдела водных объектов Северско-донецкого бассейнового управления водных ресурсов.

В этой связи в ближайшее время ученые должны разработать программу влияния потепления на водные объекты. В ней должны предусмотреть новые мероприятия для водных хозяйств с учетом климатических изменений.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»