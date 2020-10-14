В «ЛНР» сообщили количество заболевших коронавирусом

В «ЛНР» за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 18 человек. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает «минздрав ЛНР».

С начала пандемии в «республике» зарегистрировали 1243 случая COVID-19, из них:

выздоровели 904 человека (73% от заболевших);

скончались 58 пациентов.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 14 октября в Украине COVID-19 заболели 276 177 человек (118 699 пациентов выздоровели, 5 229 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 6 247 случаев COVID-19 (выздоровели – 2 111 пациентов, летальных случаев – 70), Луганской области (на 13 октября) – 1 917 случаев (выздоровели – 733 пациента, летальных случаев – 26).

В «ДНР» – 4 752 случая коронавируса (выздоровели – 2 276 человек, летальных случаев – 307).