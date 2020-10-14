Четвертый за год: Кабмин назначил нового руководителя ГП «Артемсоль»

Кабинет министров назначил нового руководителя ГП «Артемсоль» (г. Соледар, Донецкая обл.), и.о. директора стала Виктория Луценко. Она уже работала на этой должности 3 года назад, передает «Вільне радіо».

Свое решение правительство приняло на заседании 13 октября.

Отметим, это уже четвертый с начала года руководитель соледобывающего госпредприятия. Так, с июля 2019 года по февраль 2020-го должность и.о. директора занимал Вадим Меткин, в феврале его сменил Вадим Фиоктистов. А 5 августа Кабмин назначил в качестве и.о. директора Павла Бойчука.

Виктория Луценко же уже руководила «Артемсолью» в 2017-2018 годах.

Как сообщалось ранее, в марте Кабмин принял решение приватизировать ГП «Артемсоль». Глава тогдашнего правительства Алексей Гончарук назвал «Артемсоль» и еще ряд предприятий «коррупционной кормушкой» и именно этим объяснял необходимость продать актив. Тогда более сотни возмущенных жителей Соледара вышли на митинг против приватизации, поскольку «Артемсоль» – градообразующее предприятие, и большинство горожан работает именно там. Митингующие заявляли, что коррупция ГП из-за того, что «кабинет министров направляет разных людей, чтобы обанкротить предприятие».

В конце марта глава фонда госимущества сообщил, что «Артемсоль» пока не будут выставлять на продажу из-за кризиса мировых рынков вследствие пандемии COVID-19. Поэтому решение о «большой приватизации» отложили до стабилизации ситуации на финансовых рынках. А пока решили готовить предприятия к привлечению инвесторов, проводить аудиты и разрабатывать маркетинговые материалы «для быстрого выставления на аукционы объектов сразу после преодоления кризиса».