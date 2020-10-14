Почти по полмиллиона: На Донетчине спортсмены получат деньги на жилье

В Донецкой области 4 спортсмена, в том числе переселенец из Луганска, получат деньги на приобретение квартир. Выделяется в среднем по 475 тыс. грн на человека. Соответствующий перечень получателей адресной выплаты 12 октября приняла комиссия Донецкой облгосадминистрации.

В ДонОГА уточнили, что первоначально такое решение приняли 13 марта. Но были внесены изменение в Налоговый кодекс Украины, согласно которым адресные выплаты исключили из перечня необлагаемых доходов. Поэтому документ о выделении средств для спортсменов из областного бюджета пришлось перерабатывать.

Таким образом, помощь на приобретения жилья в Донецкой области получат:

Сергей Смелик, переселенец из Луганска – мастер спорта Украины международного класса по легкой атлетике, победитель II Европейских игр 2019 года;

Алина Бережная, жительница Торецка – заслуженный мастер спорта Украины по вольной борьбе, чемпионка Европы-2019, серебряный призер чемпионата мира и первых Всемирных пляжных игр 2019 года, бронзовый призер чемпионата Европы-2020;

Максим Евтушенко, житель Краматорска – мастер спорта Украины международного класса по греко-римской борьбе, бронзовый призер чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет;

Константин Мусиенко, житель Дружковки – мастер спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу, чемпион мира-2019 среди юниоров, бронзовый призер чемпионата мира-2019 среди мужчин и рекордсмена мира.

Отметим, что для Смелик и Бережной предполагается приобретение жилья в городе Бахмут, для Евтушенко – в Краматорске, для Мусиенко – в Дружковке.

Предварительная сумма средств адресной выплаты указанным лицам составляет 1 900 773 грн (в среднем по 475 тыс. грн на человека), из которых 50% – за счет областного бюджета, 50% – из местных бюджетов. Теперь горсоветы указанных трех городов должны до 21 октября подтвердить оплату своей части.

Напомним, что Донецкая область стала первой в Украине, где реализован проект по адресным выплатам для приобретения жилья спортсменам и тренерам на условиях софинансирования. В 2019 году на сумму 6 млн 578,1 тыс. грн квартиры смогли приобрести 12 атлетов и 2 наставника, которые праздновали новоселье в городах Бахмут, Дружковка, Краматорск, Мариуполь, Славянск, Торецк, а также в Покровском районе.