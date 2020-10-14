Среди военнослужащих ВСУ 12% – женщины

По состоянию на 13 октября в Вооруженных силах Украины проходят военную службу около 31 тыс. женщин. Об этом «Громадському радіо» сообщили в Главном управлении персонала Генерального штаба ВСУ.

31 тыс. женщин – это около 12% от общей численности ВСУ. Из них:

более 4 500 офицерок;

около 1 300 прапорщиц;

около 24 000 сержанток, старшинок, солдаток;

более 1000 курсанток.

Кроме того, в ВСУ сейчас работает более 24 тыс. гражданских женщин.

Напомним, что сегодня, 14 октября, в Украине отмечают День защитника Украины. А также Покрова Пресвятой Богородицы и День украинского казачества. С 2015 года государственный праздник День защитника Украины – нерабочий день.