Решил отомстить: В неподконтрольной Макеевке школьник до смерти избил пенсионера

В неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) 14-летний парень жестоко избил пенсионера. От полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

О произошедшем в «полицию» сообщили из больницы, в которую с тяжелыми травмами головы был госпитализарован 74-летний пенсионер.

«Девятиклассник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему множественные удары кулаком в лицо. Таким способом подросток решил отомстить пенсионеру за то, что тот написал на него заявление в полицию», – говорится в сообщении «МВД ДНР».

Дело в том, что парень уже трижды обворовывал мужчину, за что привлекался к ответственности.

Избитый пенсионер от полученных травм скончался спустя неделю.

Теперь несовершеннолетнему грозит до 15 лет лишения свободы.