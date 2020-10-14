С войной потеряли 80% рынка сбыта: Пекарня в Кременной производит 20 видов пряников (Фото)

До войны Татьяна Несчетная поставляла свою хлебобулочную продукцию в Луганск и иные города области. После 2014 года она потеряла 80% рынка сбыта. Историю предпринимательницы из города Кременная рассказали в проекте USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

Женщина собственным бизнесом занимается более 16 лет.

В 2004 году технолог пищевого производства Татьяна Несчетная выкупила акции пищевкусовой фабрики в Кременной, где тогда работала, и основала собственную пекарню. В ней начала производить пряники, потом добавила хлеб, булочную продукцию.

«После 2014 года я потеряла 80% рынков сбыта, нужно было заново искать клиентов. Я не опустила руки: начала обращаться в местные магазины, учебные заведения, так постепенно приходили новые клиенты. Но к тем объемам, которые были, мы так и не вернулись», – делится Татьяна.

Закрытие рынков этой весной из-за карантина, уменьшение заказов от местных магазинов заставили приостановить производство.

Сейчас пекарня работает – ежемесячно пекари выпускают 5 тонн разной вкусной продукции. В пекарне работают 4 сотрудницы.

«Мы делаем 20 видов пряников – с мятой, сливочные, шоколадные. Их изготавливаем на заказ, продаем в Донецкой и Луганской областях. Также ежедневно выпекаем хлеб, вкусные булочки. Но мы можем значительно больше, мощности есть, нам лишь нужны новые клиенты. Будем над этим работать», – говорит предпринимательница.

Татьяна отмечает, что в ее сфере сейчас высокая конкуренция, – появилось много пекарен, большой ассортимент различного хлеба. Но покупатели знают, кто и какой товар предлагает, поэтому выбирают и по цене, и по вкусу.

В планах предпринимательницы – приобрести хлеборезку, это позволит нарезать хлеб и паковать его, предлагать в удобном товарном виде. Также она планирует расширить ассортимент и производить крекеры, это печенье она считает перспективным.

Татьяна Несчетная

«Вместе с Татьяной наши консультанты разрабатывают стратегию развития его пекарни. Задача № 1 сейчас – оформление HAССP (сертификат безопасности пищевых продуктов). Этот документ позволит предпринимательнице быть более конкурентной на рынке хлебобулочных изделий. Также она нуждается в обновлении оборудования. Будем вместе с ней искать грантовые возможности для его приобретения», – сказала председатель ОО «Агентство регионального развития восточного Донбасса» Лариса Бычкова.