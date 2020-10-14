Пошаговая инструкция: Как самому проверить документы при покупке квартиры

При покупке квартиры или дома на вторичном рынке нужно обращать внимание на юридическую чистоту документов, чтобы не остаться и без жилья, и без денег. На это обращают внимание специалисты Офиса противодействия рейдерству при Министерстве юстиции Украины.

Для проверки жилья на вторичном рынке недвижимости специалисты советуют пройти следующие шаги.

Первое – выясните, кому принадлежит жилье, существуют ли на него какие-либо обременения. Это можно сделать, получив информационную справку из Государственного реестра прав (подать заявку можно по ссылке).

Справка позволит выяснить:

кому на самом деле принадлежит квартира;

есть ли другие совладельцы жилья;

когда недвижимость была приобретена в собственность и какие основания ее приобретения;

зарегистрированы ли какие-либо права на недвижимое имущество, кроме права собственности (право аренды, право хозяйственного ведения, право оперативного управления);

есть ли в отношении данной недвижимости какие-либо обременения (арест, запрет отчуждения, ипотека).

Второе – проверьте, не была ли квартира / дом предметом судебных споров. Для этого поиск по Ф.И.О. владельца осуществляйте на веб-портале «Судебная власть Украины».

Третье – воспользуйтесь информацией из Единого реестра должников, чтобы убедиться, что у нынешнего владельца жилья нет задолженности по уплате коммунальных платежей.

Четвертое – обратитесь к ближайшему государственному регистратору, чтобы проанализировать «цепь» переходов права собственности на имущество. Чтобы получить соответствующую информацию, регистратору необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, и уплатить административный сбор. «Если по результатам этого мониторинга будет установлено, что владельцы недвижимости часто и быстро менялись, – это может быть тревожным сигналом для покупателя и свидетельствовать о мошеннических действиях с имуществом», – заключили специалисты Офиса противодействия рейдерству.