Первая в Украине: Ветеран АТО создал ягодную ферму самообслуживания (Видео)

Владимир Ковальчук прошел 4 года войны, а теперь вместе с побратимом основал первую в Украине ягодную ферму самообслуживания. Ветеран АТО был в самых горячих точках Донбасса, а сейчас мечтает создать аллею славы погибших товарищей и развивать зеленый туризм.

Ферму основали в селе Бабичи (Киевская обл.). Здесь почти 2 гектара малины, столько же голубики и клубники. Владимир Ковальчук начал заниматься этим хозяйством год назад. «Боевой товарищ попросил прийти посмотреть, порядки навести. Потому что урожаи были хорошие, а фирма оставалась с убытками», – рассказывает он.

Ветеран предложил переформатировать ягодную ферму на самообслуживание. И через год дела улучшились.

Владимир и сам работает на земле. «Днем он с людьми работает в поле, помогает. А после трудового дня уже само собой – документы, зарплаты, счета», – говорит агроном Артем Стадниченко.

Кроме ягодных плантаций Ковальчук развивает и рыбный ставок. «Я запускал рыбу, чтобы озеро было чистое и не забивалась моя водонапорная система», – пояснил он.

Признается, что приходит сюда, чтобы побыть одному.

Война для Владимира началась в мае 2014 года. Пошел добровольцем, служил в Бахмуте (тогда еще Артемовск), Курахово, Попасной, а потом был Иловайск. «Самое страшно было, когда мы выходили [из Иловайского котла] в конце колонны и шли через поле. Там я увидел, как горят машины, как человеческие тела разлетаются. Это был ужас», – вспоминает ветеран.

Сегодня о военном прошлом напоминает подаренный побратимами автомобиль из зоны боевых действий. «Хлопцы узнали, что у меня есть хозяйство, пригнали его. Эвакуатором привезли. Я ее отремонтировал, колеса поменял. Теперь у меня в хозяйстве есть боевая единица», – демонстрирует авто Ковальчук.

Он отмечает, что ни о чем не жалеет и мечтает услышать хорошие новости с востока Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»