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О коррупции: Зеленский озвучил первый вопрос всеукраинского опроса

14.10.20 16:14

Сегодня, 14 октября, президент Владимир Зеленский озвучил первый из 5-ти вопросов, которые будут вынесены на всеукраинский опрос в день выборов.

«25 октября на избирательном участке ты сможешь ответить на 5 важных вопросов. Итак, вопрос № 1: Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты», – сказал Зеленский в своем видеообращении.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал проведение общенационального опроса в день голосования 25 октября. В анкете будет 5 вопросов, которые президент обещал озвучить позже. Данную инициативу раскритиковали общественные организации, которые осуществляют мониторинг избирательного процесса. В ЦИК заявили, что не принимают участие в организации данного опроса.

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