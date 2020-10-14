На Луганщине число заболевших коронавирусом превысило 2000 человек

В Луганской области за прошедшие сутки вследствие пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли 2 человека, которые проживали в Северодонецке и Беловодском районе. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Также за сутки зафиксировано 98 новых случаев COVID-19, а 4 пациента выздоровели.

Так, новые заболевшие:

Северодонецк – 34 человека;

Рубежное – 8;

Лисичанск – 10;

Беловодский район – 1;

Кременской район – 3;

Марковский район – 2;

Новоайдарский район – 3;

Сватовский район – 3;

Старобельский район – 3;

Троицкий район – 31.

Таким образом, с начала пандемии в регионе COVID-19 лабораторно подтвержден у 2015 человек, из них:

выздоровели – 737 человек;

лечатся – 1250 человек (226 – стационарно, 1024 – амбулаторно);

летальные случаи – 28.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 67%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 14 октября в Украине COVID-19 заболели 276 177 человек (118 699 пациентов выздоровели, 5 229 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 6 247 случаев COVID-19 (выздоровели – 2 111 пациентов, летальных случаев – 70).

В «ДНР» – 4 752 случая коронавируса (выздоровели – 2 276 человек, летальных случаев – 307). В «ЛНР» – 1 243 заразившихся (выздоровели – 904 человек, летальных случаев – 58).