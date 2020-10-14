Замуровали: В Лисичанке никак не сносятся ноги Ленина (Фото)

Центральную площадь Лисичанска (Луганская обл.) украшает саркофаг, в котором спрятан обрубок от памятника Ленину – ноги. Огромные, гранитные. Они стоят там с 2016 года, после неудачной декоммунизации, передает «Час пик».

Дело в том, что центральный в городе памятник вождю пролетариата был не типовым, а авторским. 7,5-метровую фигуру установили из 6-ти гранитных блоках, блоки при установке укрепили свинцом. К 2016 году, когда решили Ленина демонтировать, о свинце позабыли. Коммунальщики проводили «декоммунизацию» на глазах у местных жителей – сначала у памятника оторвали голову, потом снесли остальные части фигуры, а ноги не подались – срослись с постаментом.

Процесс ленинопада

В таком виде ноги Ильича простояли 9 месяцев, потом их накрыли саркофагом.

Саркофаг, в котором ноги

Местные специалисты расходятся во мнении, что делать с остатками скульптуры.

«Судя по тому, что происходит с памятниками сейчас, как архитектор могу сказать: надо все демонтировать, плитку положить и забыть о нем», – считает главный архитектор Лисичанска с 1987 по 2015 год Николай Ломако.

У нынешнего главного архитектора города Елены Олейниченко пока нет планов на ноги Ленина. «У нас пока нет никаких планов. Предлагали объявить конкурс на реконструкцию этого памятника. Но даже студенты бесплатно работать не будут. Нужно премии назначить хотя бы по 3-5 тыс. грн. Тогда мы можем кинуть клич в архитектурные институты и местным художникам. Но работы здесь много. Нужно снять тротуарную плитку, демонтировать "штаны", поставить памятник, восстановить плитку», – рассуждает она.

Горожане своими идеями делятся в соцсетях. Есть предложение оставить все как есть – ради экономии. Мол, в городе полно и без этого проблем, которые нужно финансово решать. Но большинство все-таки за снесение ног и саркофага. А предложений по замене Ленина масса.

Памятник Лисице. Символ города, в честь которого в 1710 году был названо поселение. Прежние топонимы этого места Лисья Балка, Лисичий Буерак, Лисичья Балка, Лисичанский Байрак. «Лисица будет хорошо смотреться в рост Ленина))) Только не убогая, а нормальная», – считает местный житель Александр Шпилевой.

Памятник Шахтеру – поскольку в Лисичанске в 1796 году начала работать первая на Донбассе шахта.

Памятник Крану с водой, т.к. в городе с 2018 года начались отключения воды из-за многомиллионной задолженности водоканала энергетикам. Воду дают по графику и часто ее нет из-за порывов на 90% изношенных сетей. «На этом месте должна быть протянута рука – помогите Лисичанску!», – предложила Ольга Ольгина. «Или кран с водой», – добавила Светлана Кащенко.

Памятник Тарасу Шевченко – в Лисичанске нет ни одного памятника Кобзарю, ближайший находится в Северодонецке.

Памятник «Ноги Ленина» – в целях экономии, чтобы ничего не сносить. Жители и фразы на постамент предлагают: «В ногах правды нет», «Так выглядит утечка мозгов», «Люди уносят ноги»…

Памятник Граблям – с намеком, чтобы люди не повторяли своих ошибок.