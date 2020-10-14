В амбулатории Покровска: Чтобы попасть к врачу – неделя, толпы – с самого утра (Видео)

В Покровске (Донецкая обл.) в 9 утра в амбулатории № 1 уже почти сотня пациентов. Медсестра, которая дежурит на так называемом «фильтре», констатирует – в последнее время это уже норма.

«И первичные идут, и повторные люди, которые на больничном. Так что всегда много людей», – говорит она.

Попасть в амбулаторию – полдела, нужно еще дождаться своей очереди под кабинетом врача. А в коридорах – масса людей. Больные жалуются, что не могут попасть на прием.

Парень пытается попасть к врачу уже неделю. В очередной раз пришел в понедельник, 12 октября. «Попасть пытаюсь с прошлого вторника. В четверг тоже не приняли, сказали "Прием окончен", вынесли направление на флюорографию – и всё», – говорит он.

«Со среды не могу попасть – ни талонов, ничего нет. Сказали – ждите в живой очереди. Но с температурой в 39 градусов…», – сетует женщина, сидящая рядом в очереди.

«Трудно было попасть на прием», – подтверждает и пенсионерка.

Но даже если попал к врачу, нужно выстоять не меньшую очередь на закрытие больничного листа. «Здесь сначала общая очередь стоит сначала на улице – это чтобы просто попасть в больницу. А когда ты попадаешь в здание, здесь уже свои очереди в каждый кабинет – кто по времени, кто по онлайн-записи, кто в живую. Полная неразбериха и сплошные очереди. Я больничный забрал, но мне осталось на них поставить пару печатей – а это снова очереди», – рассказал покровчанин Артем Епур.

С 9 октября Покровск находится в «оранжевой» карантинной зоне. Людей в масках на улице увеличилось, но какие ограничения действуют – знают единицы. А «оранжевы» уровень – это и запрет на плановую госпитализацию, работу хостелов, спортзалов и учреждений культуры. После 22:00 должны быть закрыты рестораны и ночные клубы. А в общественном транспорте половина мест для сидения должны быть пустыми.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Орбита»