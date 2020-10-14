Они никогда не стреляли: На Луганщине открыли памятник погибшим военным медикам (Фото)

Сегодня, 14 октября, в Северодонецке открыли памятник военным фельдшерам, медсестрам, санитарам и врачам, которые погибли, спасая жизни своих собратьев на востоке Украины, передает «Громадське радіо».

Памятник установили на территории военного госпиталя.

«Просто поблагодарить родителей этих ребят, медиков, родивших действительно героев Украины. К сожалению, их с нами нет. Но я уверен, что очень-очень много наших воинов благодарят их за свою спасенную жизнь», – отметил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

На плите – 73 фамилии погибших фельдшеров, медсестер, санитаров и врачей. «Это те военнослужащие, которые никогда не открывали огонь. Оружие они носили, которое иногда могло им мешать оказывать медпомощи. И погибли они, спасая жизнь своему собрату. Конечно, гибель была и от минометного обстрела, и от пули вражеского снайпера», – рассказал полковник медицинской службы Андрей Телефанко.

По словам председателя организации «Семьи Мазепы» Игоря Мазепы, такие памятные знаки будут напоминать местным жителям о том, что для них делают военнослужащие. «Вообще нужно, чтобы страна не забывала тех, кто защищает ее. Потому что многие не понимают, что в нашей стране идет война. Все живут гражданским жизнью и пытаются даже не думать об этом», – считает он.