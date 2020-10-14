В «ДНР» определили самые плодородные почвы

В «ДНР» самыми плодородными (по максимальному содержанию гумуса в черноземае) признаны земли Новоазовского района и вблизи города Снежное. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает «министерство агрополитики ДНР».

«Наиболее плодородным видом почвы традиционно считается чернозем, так как в нем самое большое содержание гумуса, от которого и зависит плодородие почвы. В ДНР преобладают черноземы обыкновенные, среди которых есть слабосмытые, среднесмытые, малогумусные и мощные. На всех обследуемых земельных участках данные виды почв присутствуют, и при правильной агротехнике можно получать высокие урожаи», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в обследованных образцах почв содержание гумуса варьируется от повышенного до высокого, средневзвешенный показатель составляет 4,13%. При этом среднее содержание гумуса имеют почвы Харцызска (2,9%), а наиболее высокие – почвы Снежного – 4,46% и Новоазовского района – 4, 41%.