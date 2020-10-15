Коронавирус забрал 7 жизней на Донетчине (Карта)

В Донецкой области сегодня, 15 октября, официально подтвердили еще 7 смертей от коронавирусной болезни, которые произошли в течение последних нескольких дней. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
Болезнь унесла жизни 46-летнего жителя Торецка, 54-летней жительницы Константиновки, 67-летнего угледарца, 80-летнего жителя Марьинского района, 66-летней и 78-летней жительниц Мариуполя и 70-летнего жителя Мариуполя.
За среду, 14 октября, коронавирусная болезнь в Донецкой области диагностирована еще у 244 человек, в том числе у 8 детей:
- 89 – в Мариуполе (3 ребенка);
- 46 – в Краматорске (3 ребенка);
- 28 – в Славянске;
- 27 – в Бахмуте;
- 10 – в Угледаре;
- 9 – в Бахмутском районе;
- 7 – в Торецке;
- 6 – в Константиновке;
- 5 – в Доброполье;
- 3 – в Селидово;
- по 2 – в Лиманской ОТГ, Мангушском и Славянском районе;
- по 1 – в Мирнограде, Николаевке, Покровске (ребенок), Александровской и Соледарский ОТГ, Покровском (ребенок), Добропольском и Ясиноватском районах.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтвержден 6 491 случай COVID-19, из них:
- выздоровели – 2 111 человек (32,5% их всех заболевших);
- на лечении – 4 303 пациентов (66,3%);
- летальных случаев – 77 (1,2%).