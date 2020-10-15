RU
Все новости

Коронавирус забрал 7 жизней на Донетчине (Карта)

15.10.20 08:18
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области сегодня, 15 октября, официально подтвердили еще 7 смертей от коронавирусной болезни, которые произошли в течение последних нескольких дней. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Болезнь унесла жизни 46-летнего жителя Торецка, 54-летней жительницы Константиновки, 67-летнего угледарца, 80-летнего жителя Марьинского района, 66-летней и 78-летней жительниц Мариуполя и 70-летнего жителя Мариуполя.

За среду, 14 октября, коронавирусная болезнь в Донецкой области диагностирована еще у 244 человек, в том числе у 8 детей:

  • 89 – в Мариуполе (3 ребенка);
  • 46 – в Краматорске (3 ребенка);
  • 28 – в Славянске;
  • 27 – в Бахмуте;
  • 10 – в Угледаре;
  • 9 – в Бахмутском районе;
  • 7 – в Торецке;
  • 6 – в Константиновке;
  • 5 – в Доброполье;
  • 3 – в Селидово;
  • по 2 – в Лиманской ОТГ, Мангушском и Славянском районе;
  • по 1 – в Мирнограде, Николаевке, Покровске (ребенок), Александровской и Соледарский ОТГ, Покровском (ребенок), Добропольском и Ясиноватском районах.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтвержден 6 491 случай COVID-19, из них:

  • выздоровели – 2 111 человек (32,5% их всех заболевших);
  • на лечении – 4 303 пациентов (66,3%);
  • летальных случаев – 77 (1,2%).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк