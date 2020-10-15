Коронавирус забрал 7 жизней на Донетчине (Карта)

В Донецкой области сегодня, 15 октября, официально подтвердили еще 7 смертей от коронавирусной болезни, которые произошли в течение последних нескольких дней. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Болезнь унесла жизни 46-летнего жителя Торецка, 54-летней жительницы Константиновки, 67-летнего угледарца, 80-летнего жителя Марьинского района, 66-летней и 78-летней жительниц Мариуполя и 70-летнего жителя Мариуполя.

За среду, 14 октября, коронавирусная болезнь в Донецкой области диагностирована еще у 244 человек, в том числе у 8 детей:

89 – в Мариуполе (3 ребенка);

46 – в Краматорске (3 ребенка);

28 – в Славянске;

27 – в Бахмуте;

10 – в Угледаре;

9 – в Бахмутском районе;

7 – в Торецке;

6 – в Константиновке;

5 – в Доброполье;

3 – в Селидово;

по 2 – в Лиманской ОТГ, Мангушском и Славянском районе;

по 1 – в Мирнограде, Николаевке, Покровске (ребенок), Александровской и Соледарский ОТГ, Покровском (ребенок), Добропольском и Ясиноватском районах.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтвержден 6 491 случай COVID-19, из них: