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Скорая застряла в песке: На Донетчине спасатели помогли медикам

15.10.20 08:37
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

В Лимане (Донецкая обл.) спасатели отбуксировали застрявшую в песке машину «скорой помощи». Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в среду, 14 октября, в 22:10 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о том, что на ул. Железнодорожной в Лимане в песке застряла «скорая».

«Бойцы 21-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью буксировочного троса отбуксировали на проезжую часть карету скорой медицинской помощи, которая застряла в песке. От Главного управления привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники», – говорится в сообщении ГСЧС.

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