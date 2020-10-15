Скорая застряла в песке: На Донетчине спасатели помогли медикам

В Лимане (Донецкая обл.) спасатели отбуксировали застрявшую в песке машину «скорой помощи». Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в среду, 14 октября, в 22:10 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о том, что на ул. Железнодорожной в Лимане в песке застряла «скорая».

«Бойцы 21-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью буксировочного троса отбуксировали на проезжую часть карету скорой медицинской помощи, которая застряла в песке. От Главного управления привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники», – говорится в сообщении ГСЧС.