Коронавирус, грипп, простуда: Как отличить по симптомам (Видео)

Коронавирус относится к ОРВИ – острым респираторным вирусным инфекциям. Но он может протекать в более тяжелой форме, приводить к осложнениям и даже к летальному исходу. Именно поэтому важно отличать новый тип коронавируса от относительно безобидной простуды и вовремя его диагностировать.

Грипп от сезонной простуды можно отличить по некоторым основным симптомам, рассказывают медики Донетчины. «Острое респираторное заболевание может проявляться в виде просто заложенности носа, боли в горле, кашля. Грипп проявляется более агрессивно – это уже астматический кашель, повышение температуры тела более значительное», – рассказывает медицинский директор Покровского центра первичной медико-санитарной помощи Светлана Васина.

А еще – ломота в теле, озноб, боль в голове и мышцах. Чтобы не подхватить грипп, некоторые жители Покровска уже готовы делать прививки.

В аптеках вакцины еще нет. Спросом пользуются противовирусные препараты, рассказывают провизоры. «От 40 грн до 200 грн – зависит от пластинки, упаковки, разное количество», – сообщает провизор Татьяна.

Прививку против гриппа делают в больницах бесплатно, но вакцину пациент покупает самостоятельно.

Иногда под признаками простуды может маскироваться коронавирус. Если больному становится плохо, медлить не стоит, подчеркивают в Минздраве. «Если у вас температура выше, чем 38, вам тяжело дышать – нужно срочно позвонить в 103, рассказать о своих симптомах. И скорая должна отвезти вас в больницу для госпитализации», – говорит глава министерства Максим Степанов.

Потеря ощущения вкуса и запаха являются специфичными COVID-19, напоминают медики.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»