В Украине за сутки зафиксировали 5062 новых случая COVID-19

В Украине зафиксированы 5 062 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«15 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 281 239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 302 летальных, 119 650 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 5 062 новых случая. Всего проведено 2 695 488 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровел 951 пациент», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксирован 6 491 случай COVID-19, в Луганской – 2 125 случаев.