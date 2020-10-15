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В Украине за сутки зафиксировали 5062 новых случая COVID-19

15.10.20 09:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине зафиксированы 5 062 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«15 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 281 239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 302 летальных, 119 650 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 5 062 новых случая. Всего проведено 2 695 488 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровел 951 пациент», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксирован 6 491 случай COVID-19, в Луганской – 2 125 случаев.

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