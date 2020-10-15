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На Донетчине спасатели помогли мужчине спуститься с недействующего шлюза

15.10.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Дружковке (Донецкая обл.) спасатели помогли мужчине спуститься с недействующего шлюза. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В среду, 14 октября, в 13:59 спасателям сообщили о том, что на ул. Каховской в Дружковке мужчина залез на недействующий шлюз, на высоту 10 м и не смог самостоятельно слезть.

«Бойцы 45-й Государственной пожарно-спасательной части совместно с представителями полиции проконтролировали самостоятельный спуск мужчины на землю. В госпитализации мужчина не нуждался. От Главного управления привлекались 7 человек личного состава и 1 единица техники», – сообщили в ГСЧС.

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