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И так «оленей» полно на дорогах: В «ЛНР» обсуждают новые ограничения в больницах

15.10.20 10:06
В Луганске / Фото из открытых источников
В Луганске / Фото из открытых источников

В «ЛНР» в больницах ввели ограничения: теперь медкомиссию не могут пройти все, кому это необходимо, в том числе учащиеся автошкол. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают люди, обходной лист подписывают только тем, кто устраивается на работу. Остальным его подписывать не будут. В том числе не могут пройти медкомиссию учащиеся автошкол: не только в Луганске, но и в других городах неподконтрольной Луганщины.

В соцсетях по-разному реагируют на такое нововведение. Жители Луганска, в частности, отмечают, что отсутствие возможности пройти медкомиссию может стоить людям работы. «К нам на работу приезжала охрана труда, требуют профосмотр. Пробовала пройти – безуспешно… Муж на ж/д работает, не может обойти, из-за этого могут отстранить от работы», – рассказывают в соцсетях.

«Ну это логично. Все врачи ушли на войну с коронавирусной инфекцией», – объясняют в Луганске.

Также обсуждается тема автошкол, в которой многие поддерживают решение, которым запретили проходить медкомиссию учащимся: «Так это че теперь, в республиках закроются все автошколы? Офигенная тема… И так "оленей" полно на дорогах. Хоть разгрузка будет… Да автошколы скоро на дистанционку переведут, а экзамены на ГТА будут принимать…».

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