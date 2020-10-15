Сводка из зоны ООС за 14 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 14 октября, НВФ 3 раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Так, на участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.

С начала текущих суток, 15 октября, НВФ 5 раз нарушали режим тишины. Так, противник провоцировал украинских военных, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, а вблизи Причепиловки и Новотошковского – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военные оружие в ответ не применяли.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные за минувшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 10 единиц. Под огнем на донецком направлении оказался район "Вольво-центра" на севере Донецка, окрестности поселка Каштановое и села Яковлевка, на мариупольском направлении – окрестности села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.). При обстрелах противник применял минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, накануне в 11:20 и 16:35 было произведено три взрыва на позициях ВСУ вблизи населенного пункта Авдеевка. Помимо этого, украинский БПЛА был замечен в районе поселка шахты "Трудовская" на западе Донецка, также работа беспилотника была зафиксирована с 14:40 по 14:50 в районе села Новомарьевка».

В «ЛНР» свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.