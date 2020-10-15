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В Донецке умер директор театра кукол

15.10.20 10:58
Виктор Стариков / Фото из открытых источников
Виктор Стариков / Фото из открытых источников

В «ДНР» умер директор «республиканского» «Донецкого академического театра кукол» Виктор Стариков. Об этом сегодня, 15 октября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ДНР», заслуженный работник культуры Украины, директор театра кукол Виктор Стариков скончался 14 октября 2020 года.

Отмечается, что Стариков родился и вырос в Луганске. В 1966 году окончил Луганское музыкальное училище, в 1971 году – Донецкий музыкально-педагогический институт. Старикову было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Украины». Театр кукол в Донецке он возглавил в 1992 году.

О причинах смерти местные интернет-ресурсы не сообщают.

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