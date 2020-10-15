Взрыв в многоэтажке в Северодонецке: В полиции рассказали подробности (Фото)

В Северодонецке полицейские устанавливают обстоятельства взрыва, в результате которого погиб мужчина. Об этом сегодня, 15 октября, сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

14 октября в 18:16 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение о взрыве в подвале многоэтажки. В результате взрыва погиб 53-летний местный житель.

По факту гибели мужчины начато уголовное производство.

Выездом следственно-оперативной группы предварительно установлено, что в подвале пятиэтажки житель этого дома разбирал взрывоопасный предмет – вероятно, РГД – в результате чего произошел взрыв. Мужчина от полученных ранений погиб на месте.

Эксперты-взрывотехники провели осмотр дома и придомовой территории, чтобы убедиться, что угрозы для горожан нет, к проведению обследования привлекли кинологов со служебными собаками. Во время осмотра квартиры погибшего были обнаружены и изъяты реактивный двигатель от реактивной гранаты ПГ22, главная часть (баллистический наконечник) реактивной гранаты, фрагмент главной части (баллистический наконечник) реактивной гранаты, фрагмент резьбового соединения реактивной гранаты, колпачок сигнального патрона белого цвета, пусковое устройство, 4 гильзы, 5 пуль.

Сейчас следователи и оперативники проводят неотложные следственные действия. Под процессуальным руководством прокурора решается вопрос о дополнительной квалификации события.