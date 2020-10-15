Коронавирус в «Л-ДНР»: Количество новых жертв растет

В «ДНР» за сутки зафиксировали 17 смертей от COVID-19, в «ЛНР» – ни одного умершего пациента. Об этом сегодня, 15 октября, сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 14 октября, выявлены 153 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 17 летальных случаев – мужчины в возрасте от 57 до 87 лет и женщины в возрасте от 29 до 83 лет. За сутки выявлены 210 случаев пневмоний, из них 98 человек госпитализированы. Всего на лечении 1 653 пациента с пневмониями, из них 396 на кислородной поддержке (+36 за сутки)», – сообщают в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 15 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 4 905:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 284 пациента,

выписаны – 2 297 человек,

летальных случаев – 324.

В «ЛНР» медики зарегистрировали 1 273 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них:

выздоровели – 926;

умерли – 58.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 15 октября в Украине COVID-19 заболели 281 239 человек (119 650 пациентов выздоровели, 5 302 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 6 491 случай (выздоровели 2 111 пациентов, летальных случаев – 77), Луганской области – 2 125 случаев (выздоровели 737 пациентов, летальных случаев – 29).