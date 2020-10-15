Касается Донбасса: Зеленский озвучил второй вопрос всеукраинского опроса

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос из пяти, которые будут вынесены на всеукраинский опрос в день проведения местных выборов. Об этом глава государства сегодня, 15 октября, написал в своем Telegram-канале.

«Пришло время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя!», – написал президент.

Ранее Владимир Зеленский озвучил первый из пяти вопросов: «Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?».

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал проведение общенационального опроса в день голосования 25 октября. В анкете будет 5 вопросов, которые президент обещал озвучить позже. Данную инициативу раскритиковали общественные организации, которые осуществляют мониторинг избирательного процесса. В ЦИК заявили, что не принимают участие в организации данного опроса.