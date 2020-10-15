Глупо продавать всем подряд: В Донецке обсуждают таблетки от коронавируса из РФ (Фото, цены)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в аптеках начали продавать российские таблетки «Коронавир». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В аптеке «Народной» препарат российского производства стоит 15 тыс. руб. (5,8 тыс. грн по местному курсу на 15.10.2020). В ярком объявлении на аптечной витрине говорится, что таблетки лечат COVID-19. «Ну что, понеслась? Аптека "Народная". Для курса нужно 2 упаковки, если что», – пишет автор.

В аптеке «Ольвия» таблетки продают по 16,4 тыс. руб. (6,3 тыс. грн) за упаковку.

При этом с рук можно купить 2 упаковки за 28 тыс. руб. (10,8 тыс. грн), а в аптеках в РФ препарат стоит 11,5 тыс. руб. (4,4 тыс. грн).

«С ума сошли совсем уже… "Хорошая" цена... Ни**ра се, товарищи… Это просто издевательство над людьми… Народная цена… Купил таблетки, весь месяц сидишь без еды – с нашими зарплатами», – комментируют цену в донецком паблике.

Также люди массово высказывают сомнения в том, что таблетки помогают. «Гы, лечу "корону" по телефону. 1,5 тыс. руб. (577 грн – ред.) за разговор, гарантия, как у "Коронавира"… При том, что эти таблетки не работают, ну это если кто не знал… А разве официально нашли метод лечения?... Очередной развод… Вообще, действующее вещество этого препарата есть в последних российских рекомендациях по ведению COVID, но нет убедительных данных относительно эффективности», – пишут дончане.

Жители Донецка говорят о том, что прежде чем покупать лекарство, нужно чтобы его назначил врач. «Вы видели побочные эффекты? Сейчас накупят и будут самолечением заниматься… Этим препаратом лечат, когда тяжелая форма заболевания, т.к. очень много побочных... Нужно руководителям аптек нести ответственность за такую рекламу, ибо это очень глупо… Дык, сначала нужно тест пройти... На него нужен в РФ рецепт, почему у нас без него?... Глупо продавать всем подряд, нужно только по рецепту... Похоже, российские производители на нас обогатиться хотят», – пишут жители Донецка.

Напомним, в соцсетях местные жители сообщали, что в «ДНР», как и в «ЛНР» наблюдается дефицит лекарств, многих необходимых препаратов для лечения коронавируса и пневмоний нет в ряде крупных аптек «республик». В больницах пациентам выдают списки препаратов, которые нужно купить.

Также сообщалось, что в «ДНР» заявили, что у медиков в наличии есть все препараты для лечения COVID-19, а возникающий дефицит «быстро восполняется».